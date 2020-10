Das soll Luzern auch haben: Ein Park in der Stadt wie der Central Park in New York City. Eine solche Grünfläche fordern die Grünen der Stadt Luzern.

Eine Idee, was dort entstehen soll, präsentieren nun die Grünen: Ihr Grossstadtrat Marco Müller fordert in einer Motion, dass mindestens ein Drittel der frei werdenden Fläche, also zwei Hektare, für einen neuen Stadtpark genutzt werden. Auf Anfrage bestätigt er, dass ihm dabei eine Art Mini-Central-Park nach New Yorker Vorbild vorschwebt.