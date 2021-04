Der Stadtrat stützt die mit dem Swiss LGBTI-Label angestrebten Ziele und nehme das Postulat entgegen, heisst es in einer Stellungnahme. Weil man aber immer noch mit den Massnahmen und Auswirkungen wegen Corona zusätzlich stark beschäftigt sei, sei eine Umsetzung noch in diesem Jahr nicht wahrscheinlich.

Diversity-Management mitentscheidend für den Erfolg

Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sei nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch am Arbeitsplatz relevant. «Die Vielfalt unter den Mitarbeiter*innen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, und nur in einem offenen und wertschätzenden Arbeitsumfeld können Menschen ihr volles Potential ausschöpfen», schreiben die Initianten weiter. In seiner Stellungnahme schreibt der Stadtrat nun, dass er sich dieser Einschätzung uneingeschränkt anschliesst. «Die Stadt Luzern positioniert sich generell als weltoffene, inkludierende Kommune», so der Stadtrat.