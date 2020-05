Aktualisiert vor 3h

Eichhörnchen in St. Gallen

Stadt macht sich auf die Spuren der flinken Kletterkünstler

So alltäglich Eichhörnchen in Parks und Wohnquartieren erscheinen, so wenig ist über ihr Leben hoch oben in den Baumkronen bekannt. Das will die Stadt St. Gallen ändern. Sie ruft zu Beobachtungen auf.

von Michel Eggimann

Darum gehts Die Stadt St. Gallen hat das Projekt «Eichhörnchen & Stadtbäume» lanciert.

Bisher weiss man, dass es in der Stadt Eichhörnchen gibt.

Mit dem Projekt will man herausfinden, was genau für die Tiere für ihren Lebensraum brauchen.

Die Resultate bilden die Grundlagen für Handlungsempfehlungen für Grünräume und Baumbeständen.

Mit dem Projekt «Eichhörnchen & Stadtbäume» will die Stadt St. Gallen mehr über die Kletterkünstler herausfinden. Denn bisher wisse man nur wenig über die Eichhörnchen, sagt Karin Hungerbühler von Umwelt und Energie Stadt St. Gallen. Sie führt aus: «Das Ziel ist, herauszufinden, was die Tiere für ihren Lebensraum brauchen.» Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen die Eichhörnchen auf Bäumen. Besonders diese gerieten im Zuge der Verdichtung der Städte unter Druck. Gerade Stadtbäume seien entscheidend für die Artenvielfalt und würden Lebensraum und Nahrung bieten für Wildtiere, darunter auch Eichhörnchen, so Hungerbühler. Deshalb wolle man herausfinden, wo sich die Eichhörnchen aufhielten und welche Bedingungen ihnen ein Vorkommen im Siedlungsraum ermöglichten.

Eichhörnchen Insgesamt sind 29 verschiedene Arten von Eichhörnchen bekannt. Die grosse Mehrheit davon lebt in den USA oder Südamerika. In Mitteleuropa und somit in der Schweiz ist das Eurasische Eichhörnchen bekannt. Es wird schlicht als Eichhörnchen bezeichnet. Primär ernähren sich die Tiere von Samen und Früchten und gelten als Waldbewohner.