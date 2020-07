vor 1h

Zürich

Stadt plant Abbau von Hunderten Parkplätzen

Das Zürcher Tiefbauamt will in den Aussenquartieren viele Parkplätze abbauen. In den vergangenen Monaten sind laut einer Auswertung 484 Parkplätze weggeplant worden.

von Matteo Bonomo

1 / 3 Die Stadt Zürich plant einen Abbau bei den Parkplätzen – nicht in der Innenstadt, sondern in Aussenquartieren. Keystone Zwischen November und Juni wurden laut einer Auswertung bereits 484 Parkplätze weggeplant. Keystone Das Stadtzürcher Tiefbauamt sagt, es seien Projekte in verschiedenen Planungsstadien zusammengezählt worden. Das sei nicht korrekt. Keystone

Darum gehts Die Stadt Zürich will in den Aussenquartieren viele Parkplätze abbauen.

Rund 500 Parkplätze sind laut einer Auswertung bereits weggeplant worden. Umgesetzt ist der Abbau noch nicht.

Das Tiefbauamt sagt, dass das Total der Parkplätze über die Jahre eher zugenommen habe.

Das nächtliche Abstellen eines Autos auf öffentlichem Grund in der Stadt Zürich soll künftig nicht mehr gratis sein. Der Stadtrat will es dem Dauerparkieren tagsüber gleichstellen. Mit dieser Änderung soll die Jahresparkkarte mehr als doppelt so teuer werden: Von heute 300 auf 780 Franken. Das sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen.

Nun berichtet die «Neue Zürcher Zeitung», dass das Stadtzürcher Tiefbauamt in den Aussenquartieren massiv Parkplätze abbauen will. Laut einer Auswertung der Website Quartierparklaetze.ch, die der Zeitung vorliegt, seien zwischen November und Mitte Juni 484 Parkplätze weggeplant worden. Umgesetzt ist der Abbau noch nicht, aber vorgesehen.

«Arbeitgeber fordern Flexibilität»

Christoph Zürcher, Initiant von Quartierparkplaetze.ch, sagt zur Zeitung, dass Arbeitgeber heute Flexibilität fordern würden. Deshalb seien viele Menschen auf ein Auto angewiesen. Nicht jeder könne an einem gut erschlossenen Arbeitsort tätig sein. «Ich vermisse in gewissen Kreisen die Einsicht, dass es Leute mit verschiedenen Mobilitätsbedürfnissen gibt. Die soziale Durchmischung wird sabotiert», so Zürcher.