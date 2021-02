1 / 8 In einer Medienmitteilung steht, man habe zusätzliche Präsenz eines privaten Sicherheitsdiensts organisiert. «Die Firma Delta Security AG wurde deshalb damit beauftragt, jeweils am Abend mit einer Patrouille am Bahnhof Weinfelden präsent zu sein. Der Dienst ist bestellt und wird so bald als möglich seine Arbeit aufnehmen.» Wikipedia/Cityboy91 Der Jugendliche erlitt verschiedene Verletzungen, darunter eine Gehirnerschütterung. Google Street View Ein Autofahrer eilte ihm zu Hilfe. Wikipedia/Pingelig

Darum gehts Unbekannte haben am Freitagabend zwei Jugendliche beim Bahnhof Weinfelden bedroht.

Ein 14-Jähriger wurde in der Folge verprügelt.

Es ist nicht der erste Vorfall beim Bahnhof Weinfelden.

Der Stadtrat hat nun gehandelt.

Sicherheitspersonal soll abends für Ordnung sorgen.

Der 14-jährige Manuel Schenk wurde am Freitagabend von mehreren jungen Erwachsenen beim Bahnhof Weinfelden verprügelt. Er war gegen 19.40 Uhr zusammen mit einem Kollegen unterwegs, als er von Unbekannten angesprochen und bedroht wurde. Diese forderten Bargeld von den Jugendlichen. Der 14-Jährige und sein Kollege ergriffen die Flucht, als sich dafür die Möglichkeit bot. Doch Manuel wurde eingeholt und mit Faustschlägen und Fusstritten gegen den Kopf und den Oberkörper traktiert, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung bestätigt. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und musste ins Spital.

Das sagt der 14-Jährige zum Vorfall «Ich lag auf dem Boden und nahm die Tritte wahr. Sonst habe ich gar nichts mehr realisiert und mein Kopf fühlte sich komplett leer an», so Manuel Schenk. Seine Rettung sei ein Autofahrer gewesen, der angehalten habe und zu ihm geeilt sei. Der Mann habe ihn zu sich ins Auto geholt und dort hätten sie die Polizei gerufen. Später sei auch sein Kollege zurückgekehrt, um nach ihm zu schauen. Am Montag meinte er: «Jetzt geht es mir schon wieder besser. Ich habe gelegentlich noch Kopf- und Bauchschmerzen. Doch der Anfangsschock ist vorbei.» Er sei froh, dass so viele Menschen in den letzten Tagen für ihn da gewesen sind.

Es war nicht der erste Vorfall in letzter Zeit beim Bahnhof Weinfelden. Nach einem Vorfall vom letzten Oktober, bei dem Unbekannte einen 9-Jährigen festhielten und ihm eine Flüssigkeit in den Mund drücken wollten, reichten SVP-Politiker einen Vorstoss im Thurgauer Kantonsrat ein. Sie sorgten sich um die Sicherheit der Bürger beim Bahnhof in Weinfelden.

Die Thurgauer Regierung meinte in der Antwort, es fänden dort im Vergleich zu anderen städtischen Bahnhöfen im Kanton Thurgau nicht mehr Straftaten statt. Sie räumte aber ein, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung gestört sei. Die Polizei sei beim Bahnhof Weinfelden regelmässig mit uniformierten und zivilen Kräften präsent, führe Kontrollen durch und bringe festgestellte Straftatbestände konsequent zur Anzeige. Das bestätigt auch die Kantonspolizei Thurgau.

Sofortmassnahmen beschlossen

Die Stadt Weinfelden kündigte nach dem Vorfall vom Freitagabend an, Massnahmen zur allgemeinen Sicherheit am Bahnhof zu prüfen. Es seien dort bereits private Sicherheitskräfte im Einsatz. Nun hat der Stadtrat Sofortmassnahmen beschlossen. In einer Medienmitteilung steht, man habe zusätzliche Präsenz eines privaten Sicherheitsdiensts organisiert. «Die Firma Delta Security AG wurde deshalb damit beauftragt, jeweils am Abend mit einer Patrouille am Bahnhof Weinfelden präsent zu sein. Der Dienst ist bestellt und wird so bald als möglich seine Arbeit aufnehmen.»

Gleichzeitig übt der Stadtrat Kritik an den SBB und der Polizei. Die SBB seien für das Bahnhofsareal verantwortlich und die Kantonspolizei Thurgau habe für Ordnung und Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen und verfüge zu diesem Zweck über das Gewaltmonopol. «Für den Stadtrat Weinfelden nehmen SBB und Kantonspolizei ihre Verantwortung bezüglich Ordnung und Sicherheit am Bahnhof Weinfelden zu wenig wahr», steht in der Mitteilung.

Die Sicherheit und der Schutz der Weinfelder Bevölkerung sei für den Stadtrat sehr wichtig. Deshalb setzt die Stadt nun mehr Sicherheitspersonal beim Bahnhof ein. Die Erstellung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes seitens der Stadt sei unter Beizug einer externen Sicherheitsfirma in Arbeit. Dazu meint der Stadtrat: «Die SBB und die Kantonspolizei werden in die Arbeiten einbezogen und sollen in die Pflicht genommen werden. Die Forderungen einer Video-Überwachung sowie eines Verkaufsverbots von alkoholischen Getränken auf dem Bahnhofareal werden seitens der Stadt in die Lösungsfindung eingebracht.»