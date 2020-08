Wegen Corona

Stadt schenkt allen Einwohnern 100 Franken – sogar an Babys

Während des Lockdowns musste die meisten Läden und alle Gastrobetriebe schliessen. Die Stadt Zug zeigt sich nun besonders grosszügig, damit das einheimische Gewerbe wenigstens ein bisschen vom Verlust decken kann – und auch die Stadtzuger freuen sich.

In der Stadt Zug erhalten alle Einwohner, die am 31. März dort Wohnsitz hatten, einen Geschenkgutschein von der Stadt.

Diese Post hat die Zuger gefreut: Am Dienstag flatterte allen Haushalten ein Couvert der Stadtverwaltung in die Briefkästen. Darin fanden sich pro Person des Haushaltes ein Gutschein im Wert von 100 Franken sowie ein Schreiben des Stadtrates. «Wir freuen uns sehr, Ihnen heute ProZug-Geschenkkarten zu überreichen», teilte dieser mit. Nicht nur Erwachsene erhielten eine solche Karte, sogar an Kinder und Babys wurden solche verschickt. Eine vierköpfige Familie also bekam auf einen Schlag 400 Franken.