36 Parkplätze gibt es im Parkhaus Central am Seilergraben in Zürich. Es ist das kleinste der zehn städtischen Parkhäuser. Per Ende März wird der Betrieb nun eingestellt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Abklärungen hätten ergeben, dass die sanierungsbedürftige Anlage nur mit hohen Kosten modernisiert und für weitere Jahre gebrauchtstauglich gemacht werde könnte. Zudem hätten neue Normen zur Folge, dass nach einer Sanierung weniger Parkplätze als heute angeboten werden könnten.