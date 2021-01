Bei mehreren Kindern im Schulhaus Maihof in der Stadt Luzern wurde in den letzten Tagen die «hochansteckende Variante N501Y des Coronavirus» nachgewiesen, teilte die Stadt Luzern mit.

Weil Angestellte in der Primarschule Mariahilf in Luzern Kontakt zu einem Kind mit einer Virusmutation aus dem Schulhaus Maihof hatten, stellt auch diese Schule auf Fernunterricht um.

«Bei mehreren Kindern, die das Primaschulhaus Maihof in der Stadt Luzern besuchen, wurde in den letzten Tagen die mutierte und hochansteckende Variante N501Y des Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen», teilte die Stadt Luzern am Sonntag mit. Deshalb hatte die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern eine breite Testung im Schulhaus angeordnet, wobei bei mehreren Personen die Testresultate positiv ausgefallen sind. «Bei diesen wurde zusätzlich ein PCR-Test durchgeführt zur Suche nach der hochansteckenden Mutation. Die Resultate werden Anfang der kommenden Woche erwartet», heisst es weiter. Positiv getestete Personen wurden isoliert, negativ getestete wurden unter Quarantäne gestellt. Die Schule Maihof stellt deshalb ab Montag auf Fernunterricht um.