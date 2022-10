Zürich: Stadt schmeisst Utoquai-Restaurant raus – Tausende unterschreiben Petition

Auch für das Gastroangebot in der Rimini-Bar und im Seebad Enge ist es zuständig. Personen aus dem Umfeld der Firma erhielten kürzlich zudem den Zuschlag für die Pacht des Primitivo am Letten.

Das Gastrounternehmen Miteinander GmbH betreibt etwa auch die Restaurants Maison Manesse, Ooki Izakaya, den Gartenhof oder Smith and de Luma und organisiert das Street Food Festival oder den Rundfunk FM.

Die bisherige Mieterin Beatriz Sablonier muss den Platz räumen. Sablonier will sich den Rauswurf nicht gefallen lassen und hat nun eine Petition gestartet.

Nach dem Primitivo wird auch das Utoquai an Leute aus dem Umfeld des Gastrobetriebs Miteinander GmbH vergeben.

Nach elf Jahren ist Schluss: Das Sportamt der Stadt Zürich hat den Zuschlag für die Miete des Utoquai-Kiosks neu vergeben. Die bisherige Geschäftsführerin des Gastrobetriebs «Freie Sicht aufs Mittelmeer», Beatriz Sablonier, wird Kundinnen und Kunden am 31. Oktober das letzte Mal bedienen. Den Zuschlag erhält neu Katja Weber und Isa Hackl, die laut dem « TagesAnzeiger » aus dem direkten Umfeld des Gastroriesen Miteinander GmbH stammen.

Weber veranstaltet unter anderem das «Zürcher Wienachtsdorf» und ist Partnerin des Outdoorrestaurants Frau Gerolds Garten. Das Gastrounternehmen Miteinander GmbH betreibt etwa auch die Restaurants Maison Manesse, Ooki Izakaya, den Gartenhof oder Smith and de Luma und organisiert das Street Food Festival oder den Rundfunk FM. Auch für das Gastroangebot in der Rimini-Bar und im Seebad Enge ist es zuständig. Personen aus dem Umfeld der Firma erhielten kürzlich zudem den Zuschlag für die Pacht des Primitivo am Letten.