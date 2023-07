Zürich: Stadt soll Standort für das Alba Festival 2024 finden und festlegen

Um ein Hin und Her im nächsten Jahr zu vermeiden, hat FDP-Gemeinderat Përparim Avdili, zusammen mit dem SP-Gemeinderat Reis Luzhnica, einen Vorstoss eingereicht. Die Stadt soll frühzeitig einen Austragungsort fürs nächste Jahr finden und für die Zukunft festlegen.

Kurz vor Vertragsabschluss

Aufgrund dieser Entscheidung sei Liegenschaften Stadt Zürich – das für die Hardturmbrache zuständige Amt – mit den Organisierenden des Alba Festivals wieder in Kontakt getreten. Der Vertrag sei kurz vor dem Abschluss. «Die Veranstaltenden müssen aber noch einen passenden Termin bekannt geben», sagt Naegeli.

Stadt soll Festivalgelände für Zukunft festlegen

Über das Hin und Her, ob das Festival dieses Jahr noch durchgeführt werden kann oder nicht, ist der Präsident der FDP Stadt Zürich, Përparim Avdili, gewaltig genervt. «Es ist ein unglaubliches Theater. Zuerst sorgte Regierungsrätin Jacqueline Fehr mit ihrem Entscheid, das Festival 2021 nicht stattfinden zu lassen, für Behördenrassismus (Box) und nun zieht es die rot-grüne Regierung lieber vor, dem eigenen Klientel den Platz zuzuweisen, anstatt Grossveranstaltungen für eine kulturelle Vielfalt in Zürich stattfinden zu lassen. Schliesslich wurde den Besetzenden ein Mietvertrag für das Areal verlängert, während die Stadt erst nach Druck durch die Medien für die Organisierenden Gehör fand.»

Deshalb reichte der Zürcher beim Gemeinderat, zusammen mit dem SP-Gemeinderat Reis Luzhnica, einen Vorstoss ein. Die beiden verlangen von der Stadt, einen geeigneten Standort für das Alba Festival 2024 zu finden und festzulegen. «Wir sahen uns in der Pflicht, politischen Druck auszuüben, da das Ganze schon zum Politikum geworden ist», so Avdili weiter.

«Egal, wo – Hauptsache, in der Stadt Zürich»

Grundsätzlich will Avdili, dass die Durchführung im Jahr 2024 frühzeitig gesichert werden kann – auch um den Organisierenden des Festivals Planungssicherheit zu gewährleisten. Dabei ist es Avdili laut eigenen Aussagen egal, wo das Alba Festival stattfindet. «Hauptsache, in der Stadt Zürich», so Avdili. Zwar habe er zusammen mit dem Vorstoss auch mögliche Austragungsorte vermerkt, grundsätzlich müssten dies nun aber die Verwaltung und die Organisierenden zusammen klären.