Stadt sucht per Inserat eine heiratswillige Frau

Aktualisiert 27.04.2020 13:28

Deine Kollegin will heiraten oder den Start in die Selbstständigkeit wagen? Dann melde dich bei der Stadtverwaltung Liestal. Denn diese will einer Frau mit einem Zustupf von 1000 Franken zur Seite stehen.

von Manuela Humbel

Die Stadt Liestal BL sucht in der aktuellen Ausgabe ihres Amtsblattes nach heiratswilligen Frauen. Die Suche nach heiratswilligen Frauen hat laut Stadtpräsident Daniel Spinner in Liestal eine lange Tradition.

Darum gehts Die Stadtverwaltung Liestal sucht nach heiratswilligen Frauen, denen sie Geld geben kann.

Dies hat in Liestal eine lange Tradition und hängt mit der Gründung der «Allemandi Stiftung» zusammen.

Die Idee war, Frauen Geld zu geben, damit sie auf dem Heiratsmarkt attraktiver werden.

Heute sucht die Stadtverwaltung nicht nur nach heiratswilligen Frauen, sondern auch Jungunternehmerinnen, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen.

Man kann sich bis zum 30. April von Bekannten vorschlagen lassen.

Wer beim Lesen des aktuellen Liestaler Amtsblattes kurz stutzig wird, dem kann man das wohl nicht verübeln. Denn mit einer Anzeige mit der Überschrift «Braut gesucht» sucht die Stadtverwaltung nach einer heiratswilligen Frau.

Wie Stadtpräsident Daniel Spinnler gegenüber dem SRF Regionaljournal erzählt, hat die Suche nach heiratswilligen Frauen in Liestal eine lange Tradition. Bis ins 19. Jahrhundert reiche diese zurück und hänge mit der Gründung der «Allemandi Stiftung» zusammen.

Die Familie Allemandi hat der Stadt Liestal Geld hinterlassen, dessen Zinsen man jährlich im Sinne der Stiftung verteilen soll. «Die Idee von Frau Allemandi war, dass man Frauen Geld geben soll, damit sie eine Mitgift in die Ehe einbringen können und so für den Heiratsmarkt attraktiver werden», wird Spinnler zitiert . Gedacht war es explizit auch für jene Frauen, die es nicht so gut hatten.

Stiftungsgedanke modernisiert

Weil es heute aber doch nicht mehr ganz so wie früher ist, begrenzt sich die Suche der Stadtverwaltung nicht mehr nur auf Bräute, sondern schliesst auch Jungunternehmerinnen mit ein. Mit 1000 Franken, so hoch ist Betrag, den man erhält, kann eine Frau so den Start in die Selbstständigkeit leichter wagen. Eine Braut wäre der Stadtverwaltung aber lieber.

Vergangenes Jahr bekam Nina Hutter den Zustupf. Sie hat in Liestal ein Yoga-Studio eröffnet. Das Geld habe ihr sehr geholfen. «Ich habe eine Familie und das Studio nebenbei aufgebaut. Ich musste finanziell an meine Grenzen gehen, um die Ausbildung vorzuschiessen, und am Anfang weiss man ja auch nicht, ob das Geschäft läuft», so Hutter zum SRF Regionaljournal.