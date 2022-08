«She-Hulk» : Stadt Thun hat prominenten Auftritt in neuer Marvel-Serie

Einen Kurzauftritt in der Serie hat auch die Stadt Thun: In der zweiten Episode sieht sich die Hauptfigur eine Website an, auf der «Zehn ausgefallene Jobs für einen Neuanfang» aufgelistet sind. Die Nummer eins im Ranking: ein Job als Maskottchen der Stadt Thun. Diese wird in der Beschreibung als ein «gemütliches Dorf wie aus dem Bilderbuch» angepriesen. Der Job als Maskottchen sei eine «unbefristete Vollzeitstelle, zu der sogar eine Wohnung auf dem Dorfplatz gehört».

Nicht Thuns erster Serienauftritt

Die Stadt Thun tauchte in der Vergangenheit bereits mehrfach in US-Serien oder Filmen auf. In der Sitcom «Two and a Half Men» hängt an der Wand ein Grafik-Poster des Thunersees mit Segelschiffen. Dasselbe Bild ist auch in der Filmkomödie «That’s My Boy» («Der Chaos-Dad») zu sehen. Der Schadaupark direkt am Thunersee diente zudem schon oft als Kulisse für bekannte Bollywood-Streifen. Vor drei Jahren schliesslich war die englische Spielshow «A League of their own» von Sky 1 in Thun zu Gast, in der Ex-Fussballer Jamie Redknapp auf dem Hochseil von der Stadtkirche zum Schlossturm balancierte.