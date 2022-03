Gruppenunterkunft – Stadt Uster bereitet sich auf über 100 Ukraine-Flüchtende vor

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind bisher über drei Millionen Menschen auf der Flucht. In der Schweiz sind bereits mehrere Tausend Personen angekommen. Die Stadt Uster bereitet sich zurzeit auf den Zuzug von 100 bis 150 Personen vor. Wie es in einer Mitteilung am Samstag heisst, arbeitet die Asyl- und Flüchtlingskoordination der Stadt mit Hochdruck daran, die Unterbringung zu organisieren.