Zwischen 1 und 5 Uhr: Stadt Uster schaltet öffentliche Beleuchtung in der Nacht ab

Lichter aus in Uster: Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, habe der Stadtrat an seiner Sitzung vom 27. September mehrere Massnahmen getroffen, um einen Beitrag zur Verhinderung einer Energiemangellage zu leisten. Eine Massnahme ist eine zeitweise Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung. Diese setzt die Stadt Uster ab Montag, 17. Oktober 2022, um. Die öffentliche Beleuchtung wird jeweils zwischen ein und fünf Uhr morgens werktags abgeschaltet. Um fünf Uhr morgens nimmt die Stadt Uster die Strassenbeleuchtung jeweils wieder in Betrieb.

Während der Wochenenden und bei besonderen Anlässen – insbesondere während des «Uster Märt» am 24. und 25. November 2022 oder am Stephanstag am 26. Dezember 2022 – bleibe die öffentliche Beleuchtung durchgängig in Betrieb, so die Stadt. Die Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung zwischen ein und fünf Uhr reduziere den Energieverbrauch der Stadt Uster um den Bedarf von rund 110 Einfamilienhäusern.