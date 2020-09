Die Aufnahmen eines Lesers zeigten, wie hoch das Wasser um das Verkehrshaus am 2. Juli in Luzern stand.

Zu starken Überschwemmungen im Quartier kam es Anfang Juli. Nur rund einen Monat später s tanden die Strassen wieder unter Wasser. Die Stadt Luzern gibt an, dass dafür in erster Linie der Gerlisbergbach verantwortlich sei, der unterirdisch durch das Würzenbachquartier verläuft, bevor er in den Würzenbach fliesst. Bei starken Niederschlägen komme es immer wieder zum Übertritt des Baches, was wiederum zu Überschwemmungen des Quartiers führe. Nun wurden erste Massnahmen beschlossen und eingeleitet.

Wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt, sei bereits als Reaktion auf die Überschwemmung im Würzenbachquartier im Jahr 2015 ein Geschiebesammler neu gebaut worden. Dieser sorgt dafür, dass Schwemmholz und Geröll zurückgehalten werden. So soll ein Übertritt verhindert werden. Im Juli fielen hohe Niederschlagsmengen auf kleinem Gebiet innerhalb von kurzer Zeit, dies hatte zur Folge, dass der Geschiebesammler überlastet wurde. Als Folge davon gelangte das Material in den unterirdischen Bachlauf und verstopfte diesen. Hinzu kam, dass die Schächte auf der Strasse das Wasser nicht vollständig abführen konnten. Es kam zu Schäden an Gebäuden im Würzenbachquartier und an der Haldenstrasse.