Am Donnerstag haben die Rettungsarbeiten an der über 100-jährigen Linde in der Stadt Luzern begonnen.

Etwa auf Höhe des Schiffrestaurants «Wilhelm Tell» am Schweizerhofquai in der Stadt Luzern steht eine über 100 Jahre alte Linde. Sie ist aber in einem schlechten Zustand, teilt die Stadtgärtnerei Luzern am Donnerstag mit. Die Linde zu fällen und zu ersetzen sei für die Stadtgärtnerei aktuell aber kein Thema. «Grosse ausgewachsene Bäume erbringen einen enormen Nutzen für die Umwelt und die Bevölkerung», so die Stadtgärtnerei. Bäume wie die Linde würden nämlich wertvolle «Ökosystemleistungen» liefern. Sie «produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid, halten Feinstaub fest, liefern viel Schatten, fangen Regenwasser auf und verdunsten es wieder». Bei einem neu gepflanzten Baum seien die selben Leistungen erst in rund 50 Jahren denkbar. Dabei habe die 100-jährige Linde noch ihr ganzes Leben vor sich. Denn Linden würden durchaus bis zu 1000 Jahre alt werden.