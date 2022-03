Pilotversuch zwischen Juni und September  – Stadt will Öffnungszeiten für Gartenrestaurants verlängern 

Etwa in Unter der Egg in Luzern sollen Wirte im Sommer probeweise in der Nacht länger geöffnet haben dürfen.

Bei zu viel Lärm müsste das Experiment abgebrochen werden

Heute ist in Zürich und Luzern Schluss um Mitternacht

In anderen Städten wurden die «Mediterranen Nächte» bereits getestet. So etwa in St. Gallen. Im Herbst zog die Stadt eine positive Zwischenbilanz. Im Sommer wird das Projekt darum wiederholt. In Zürich wird im kommenden Sommer das Pilotprojekt gestartet. Dies, nachdem in der Limmatstadt Quartiervereine das Projekt zuerst auf gerichtlichem Weg bekämpft hatten. Nun habe die Stadt mit allen Beteiligten einen Kompromiss erarbeitet. Geplant ist in Zürich, dass Restaurants mit Garten an sechs Wochenenden bis zwei Uhr nachts geöffnet haben dürfen. Heute ist in Zürich und Luzern jeweils Schluss um Mitternacht.