Luzern: Stadt will pro Einwohner 5 Franken für gute Zwecke spenden

Naturkatastrophen oder kriegerische Auseinandersetzungen: Der Luzerner Stadtrat will die heutigen Solidaritätsbeiträge von jährlich 110’000 Franken auf 414’000 Franken erhöhen, wie er am Dienstag mitteilte. Das sind jährlich fünf Franken pro Einwohnerin und Einwohner.

Hoheit über Budget beim Parlament

«Dass von allgemeinen Steuern ein fixer Betrag von einem Prozent immer für Entwicklungshilfe verwendet werden muss, ist rechtlich nicht zulässig», so Bitzi. Dies sei nur möglich, wenn Gebühren oder Sondersteuern zweckgebunden erhoben werden – etwa für Nationalstrassen oder bei der Feuerwehrersatzabgabe. Da in der Initiative aber vorgesehen ist, dass in finanziell schlechten Jahren die Beiträge tiefer ausfallen dürfen, wird laut Bitzi die Budgethoheit des Parlaments nicht definitiv eingeschränkt. «Durch dieses ‹Hintertürchen› ist die Initiative knapp zulässig», so die Stadträtin.