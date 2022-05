9. Mai : «Stadt wird von Leichen gesäubert» – plant Putin Militärparade in Mariupol?

Die Ukraine berichtet von russischen Plänen, am 9. Mai eine Militärparade im zerstörten Mariupol abhalten zu wollen. Den Russinnen und Russen soll eine riesige Propagandashow gezeigt werden.

Putin soll am 9. Mai eine Militärparade in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol planen.

Russland soll nach Angaben Kiews am Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai eine Militärparade in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol planen. Der stellvertretende Leiter der Moskauer Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, sei in Mariupol eingetroffen, um die Feierlichkeiten vorzubereiten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Mittwoch mit.