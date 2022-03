Luzern – Stadt wirft Inseli-Fahrplan wegen Määs-Widerstand über den Haufen

Der Stadtrat hatte mitgeteilt, dass die Määs in ihrer derzeitigen Form ab 2027 nicht mehr auf dem Inseli stattfinden kann.

Nach einer lancierten Initiative zum Erhalt der Määs am bisherigen Standort und Diskussionen im Parlament präsentiert die Stadt einen neuen Terminplan.

Die Määs muss wegen der Inseli-Erweiterung von ihrem Standort weichen . Das hatte der Luzerner Stadtrat im Januar mitgeteilt. Die Folge: grosser Widerstand. Die Bevölkerung sei angelogen worden, hiess es. Die FDP warf dem Stadtrat in einer dringlichen Interpellation Wortbruch vor, die Stadt rechtfertigte ihr Vorgehen . Innert kurzer Zeit kamen bei einer Petition zum Erhalt mehr als 3400 Unterschriften zusammen. Und: Die Initiative «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» wurde angekündigt. Schon bald soll das Sammeln der Unterschriften starten.

Angepasster Fahrplan soll bessere Diskussion ermöglichen

Der Stadtregierung ist nun offenbar klar geworden, dass die Entscheidung in dieser Sache noch nicht endgültig gefallen ist. Der Stadtrat verschafft sich deshalb nun mehr Zeit. Wie er am Dienstag mitteilte, wird der «Kredit für die Projektierung des Inselis nicht wie angekündigt im Juni 2022, sondern erst Anfang 2023 beim Grossen Stadtrat» beantragt. «In der Diskussion zum Thema im Grossen Stadtrat hat sich gezeigt, dass eine Genehmigung des Projektierungskredits für das Parlament schwierig wird, wenn der Stadtrat keine Informationen zum alternativen Standort der Määs abgeben kann», sagt Baudirektorin Manuela Jost. «Wir starten nun ein Projekt, damit wir bis Ende Jahr Angaben zu alternativen Standortmöglichkeiten machen können.» Zugleich sollen bis dahin auch die Resultate der Studie zu den künftigen Standorten der Anhalteplätze für Reisebusse vorliegen.

Gleichzeitig will der Stadtrat auch eine Haltung zur Volksinitiative «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» entwickeln. Im Januar hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Määs vom Inseli wegmuss. «Momentan ist dies die aktuelle Haltung. Einer Diskussion im Stadtrat dazu kann ich jedoch nicht vorgreifen», sagt Jost. Und weiter: «Die Initiative wurde erst kürzlich lanciert, sie befindet sich momentan in der Vorprüfung. Wenn sie zustande kommt, müssen wir eine Antwort dazu formulieren.» Wo alternative Standorte für die Määs und Car-Anhalteplätze sein könnten, kann die Baudirektorin derzeit noch nicht sagen.

Ziel der Stadt ist es nun, dass 2023 ein Wettbewerb für die Neugestaltung des Inselis gestartet wird. 2027 soll das Inseli umgestaltet werden. «Die Inbetriebnahme ist mit dem neuen Terminplan frühestens ab 2028 möglich», so die Stadt.

Komitee will mit Initiative Dialog ermöglichen

«Wir sind erstaunt über den Entscheid, dass der Stadtrat nun sein Vorgehen doch anpasst», sagt Thomas Gfeller, Fraktionschef der SVP im Grossen Stadtrat und Mitglied des Initiativkomitees. Das Komitee stört sich daran, dass die Bevölkerung mit dem Wegzug der Määs vom Stadtrat vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. «Die Määs soll bleiben, auch wenn dies in einer reduzierten Form sein sollte. Wir müssen das aber auch diskutieren können», sagt Gfeller. «Sollte der Stadtrat von seiner Position wegkommen, dann würde uns das natürlich freuen.» Das Komitee werde mit der Unterschriften-Sammlung für einen Dialog kämpfen. Gfeller: «Wir sind bereit.»

«Ich kann nachvollziehen, dass der Stadtrat abwarten will wegen der Car-Haltekanten, der Initiative und wegen des Durchgangsbahnhofs», sagt Mitte-Präsidentin Karin Stadelmann. Verständnis dafür hat Stadelmann aber nicht, die Verschiebung auf 2023 findet sie mühsam: «Das ist ein weiterer leidiger Stein in der Dauerbaustelle zum Inseli. Für uns ändert sich nichts. Wir werden die Unterschriften sammeln und dann im Parlament darüber diskutieren, auch wenn es erst 2023 sein wird.» Die Määs müsse in der Stadt bleiben, die Bevölkerung habe 2017 aufgrund falscher Versprechen abgestimmt. «Der Stadtrat sollte auch mal ehrlich sein und das auch deutlich zugeben.»