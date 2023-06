Nach Sanierung: Stadt Zürich bietet Luxuswohnungen für Mieten von bis zu 5960 Franken an

Am Rande der Altstadt bietet die Stadt Zürich insgesamt acht Luxuswohnungen für gehobene Mietpreise an.

Während die für Mieter oft ausserordentlich teure Stadt sich sonst die Förderung von bezahlbarem Wohnraum auf die Fahne geschrieben hat, bietet sie hier also Wohnungen im Luxussegment an – das verwundert. Und bringt Përparim Avdili, Präsident der Zürcher FDP, auf die Palme: «Nun ist es also so weit, dass nach der überteuerten Renovation dieser Exklusiv-Liegenschaft nun auch die Stadt Zürich im Luxussegment mitmischt», wird er im Bericht zitiert. Es sei ein «Unding», statt etwa Familien mit beschränktem Budget mit Wohnraum zu versorgen, Luxuswohnungen für Gutbetuchte anzubieten, meint der Freisinnige, und folgert, dass die rot-grüne Wohnbaupolitik «am Ende mit ihrem Latein» sei.