Stadt Zürich: Das solltest du tun, wenn Chlor austritt

Im Zürcher Kreis 5 kam es am Nachmittag des 6. Oktober 2023 zu einem Chemieunfall.

Im Zentrum von Zürich, rund um das Gebäude Prime 2 an der Pfingstweidstrasse im Kreis 5, ist am Freitagnachmittag Chlor ausgetreten. Das bestätigte ein Feuerwehrmann gegenüber 20 Minuten . Ein Reporter vor Ort sagt: «Mir wird Sturm, wenn ich lange zu nahe bin.» Kein Wunder: Bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen besitzt Chlorgas einen stechenden, durchdringenden Geruch.

Die Feuerwehr forderte die Menschen in der Gegend auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Symptome einer Chlorgasvergiftung

Chlorgas ist ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung. Es kann auf der Haut, in den Augen und den Atemwegen reizend bis ätzend wirken.

Typische Symptome einer Chlorgasvergiftung seien Husten, Schwindel, Übelkeit, Atemstörungen, starke Schleimhautreizung und -entzündung sowie Bindehautentzündung, heisst es in einem Infosheet von «Cheminfo». Nach einer Latenzzeit von 3 bis 7 Stunden können Atemnot und das Entstehen eines Lungenödems die Folge sein, schreibt das Portal «Arbeitssicherheit».

Was kannst du tun, wenn Chlor ausgetreten ist?

Bei einem Chlorgasaustritt solltest du dich vor dem Kontakt mit Chlor mit einem Atemschutzgerät schützen. Sobald die Ätzwirkung in den Atemwegen wahrgenommen wird, gilt nur eines: sofort die Flucht ergreifen und an die frische Luft oder in einen gut durchlüfteten Raum gehen.