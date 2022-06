Entscheid des Stadtrats: Stadt Zürich führt neu den Genderstern ein

Der Zürcher Stadtrat hat am Mittwoch mitgeteilt, dass in behördlichen Texten der Genderstern neu verwendet werden darf.

Zürich wird in behördlichen Texten neu den Genderstern erlauben. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mitgeteilt. Mit der Verwendung des Gendersterns oder geschlechtsneutraler Formen, wie Studierende oder Rettungskräfte, sollen Personen aller Geschlechter sprachlich gleichberechtigt behandelt werden: also Frauen, Männer und non-binäre Personen. Das bisherige Reglement über die sprachliche Gleichstellung für behördliche Texte der Stadtverwaltung wird ersetzt.