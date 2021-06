Nach Beschwerden von Anwohnenden - Stadt Zürich lässt beliebten Sex-Treffpunkt von Schwulen einzäunen

Dieser Baum a uf der Klopstockwiese im Zürcher Kreis 2 galt jahrelang als beliebter Sex-Treffpunkt in der Schwulenszene. Nun wurde er eingezäunt.

Seit Jahren gilt die Klopstockwiese beim Waffenplatz im Zürcher Kreis 2 als beliebter Treffpunkt der Schwulenszene. Vor allem ein alter Baum dient als Sex-Treffpunkt. Damit ist nun Schluss: D ie Stadt Zürich hat den Mirabellenbaum kürzlich einzäunen und Solarlampen installieren lassen. «Ich war mega überrascht, als ich den Zaun und die Lampen sah», sagt ein News-Scout. Er selbst wohne in der Nähe, habe sich persönlich aber nie an den nächtlichen Treffen der Homosexuellen gestört.

Laut dem Zürcher Sicherheitsdepartement haben Beschwerden seitens der Anwohnenden sowie die Tatsache, dass sich der Baum nahe einer Wohnsiedlung befindet, die Stadt Zürich zum Schritt bewogen, den Baum einzuzäunen und Solarlampen zu installieren. «Uns ist bewusst, dass es in Zürich Orte braucht, wo Schwule anonymen Sex haben können. Es gibt aber auch Orte, zum Beispiel auf einem Friedhof oder eben unter diesem Mirabellenbaum, wo wir es nicht tolerieren, weil es zu viele Leute stört», sagt Sprecher Mathias Ninck. Man stehe aber im Kontakt mit der LGBTQ-Community und suche gemeinsam nach Lösungen.

Wie es beim Quartierverein Enge auf Anfrage heisst, gingen bei ihnen in den letzten Jahren keine Beschwerden ein. «Mir ist aber beim Spazieren mit meinem Hund aufgefallen, dass im Gebüsch oben auf der Klopstockwiese Kondome und Kondomverpackungen rumliegen», sagt Präsident Markus Gumpfer. Laut eines Vorstandsmitglieds, das seit sechs Jahren direkt neben dem Park wohnt, ist Lärm bei den regelmässigen Sitzungen in der Hausgemeinschaft kein Thema. «Als Anwohnerin kann ich sagen, dass ich das Leben auf der Klopstockwiese, so wie es heute ist, sehr begrüsse.»