«Zürich schaut hin» - Stadt Zürich lanciert Meldeplattform gegen sexuelle Gewalt

Im Februar 2021 führte das Sozialforschungsinstitut Sotomo im Auftrag der Stadt Zürich eine Befragung durch. Ziel war es, Erfahrungen, Erlebnisse sowie Haltungen zum Thema Sexismus der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher aufzuzeigen. In der Befragung gaben rund drei von vier homo-, bi- oder pansexuellen Menschen an, in der Stadt Zürich schon im öffentlichen Raum belästigt worden zu sein, bei heterosexuellen Menschen jede zweite Person. Wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst, berichteten junge Frauen besonders häufig von sexueller Belästigung.