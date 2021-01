«Da die Stadt Zürich kaum noch über unbebaute Flächen verfügt, sind für den Bau neuer Schulanlagen auch unkonventionelle Lösungen zu berücksichtigen», heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Für eine neue, im Tagesschulbetrieb geplante Schule Hardturm , sollen in einem der Hochhäuser des Projekts «Ensemble» Räume für sechs Primar- und zwölf Sekundarschulklassen angemietet werden. «Da die Stadt Zürich kaum noch über unbebaute Flächen verfügt, sind für den Bau neuer Schulanlagen auch unkonventionelle Lösungen zu berücksichtigen», heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag.