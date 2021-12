Neues Konzept – Stadt Zürich plant weitere 150 Kilometer mit Tempo 30

Im Juli dieses Jahres hat der Stadtrat entschieden, in der Stadt weitgehend Tempo 30 einzuführen.

Auf dem Plan ist für jede Strasse in der Stadt ablesbar, welches Temporegime beabsichtigt ist. Grundsätzlich gilt laut einer Mitteilung auf den Hauptachsen in die Stadt hinein und aus der Stadt hinaus weiterhin Tempo 50. Dort, wo die Besiedlung dicht und die Lärmbelastung an einer Strasse gross ist, soll aber Tempo 30 angeordnet werden oder Tempo 30 nachts.