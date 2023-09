Stadt Zürich soll SRF 1.2 Millionen Franken für «Tatort» zahlen

Die neusten Folgen des «Tatorts» Zürich werden auch am See-Spital in Kilchberg gedreht.

Die beiden Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean ermitteln seit 2019 für den Zürcher «Tatort» . Obwohl es in der Vergangenheit neben Lob auch viel Kritik gab , erreichen die Sonntagskrimis regelmässig ein Millionenpublikum . Auch der Zürcher Stadtrat ist offenbar Fan: Wie er am Mittwoch verkündet, beantragt er dem Gemeinderat, die Produktion des «Tatorts» in den Jahren 2024 bis 2027 mit einem jährlichen Beitrag von 400’000 Franken zu unterstützen. Für die Jahre 2020 bis 2023 hat der Stadtrat bereits 2019 einen «einmaligen Betrag» von 1,6 Millionen Franken bewilligt.

In einer Medienmitteilung führt der Stadtrat aus, dass die «Tatort»-Sendungen mit teils über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die «älteste und beliebteste Fernseh-Kriminalreihe» im deutschsprachigen Raum sei. Seit der Verlegung des Schweizer Tatorts von Luzern nach Zürich seien acht Folgen gedreht worden, die sechs bisher ausgestrahlten Folgen hätten ein Publikum von durchschnittlich 8,5 Millionen Personen erreicht. «Das Ermittlerteam und vor allem auch die Stadt Zürich als Spielort kommen beim Publikum gut an – sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und Österreich», schreibt der Stadtrat.