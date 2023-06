Geschlechtskrankheiten: Stadt Zürich startet mit Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen

Damit will man der steigenden Anzahl an Neuinfektionen bei verschiedenen Geschlechtskrankheiten begegnen.

Laut dem Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich wird ein Grossteil der in der Schweiz diagnostizierten HIV- und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) in Zürich festgestellt. Gründe dafür seien, dass Zürich als offene und tolerante Stadt mit einem attraktiven Angebot an Ausbildungs-, Berufs- und Freizeitmöglichkeiten insbesondere junge und somit in der Regel auch sexuell aktive Menschen anziehe. Sexuell übertragbare Infektionen blieben so oft lange unentdeckt und könnten sich so rasch und unbemerkt verbreiten. Tests seien ein wichtiges Instrument, um diese Infektionsketten zu unterbrechen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.