Nach den Sommerferien - Stadt Zürich testet Gratis-Binden und -Tampons an Schulen

Die Kantone Genf und Waadt bieten mittlerweile an mehreren Schulen gratis Hygieneartikel an.

Den Stadtzürcher Oberstufenschülerinnen werden nach den Sommerferien versuchsweise kostenlos Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt . « Die Hygieneartikel stehen in Boxen in den Vorräumen der Schultoiletten zur Verfügung, sodass die Schülerinnen bei Bedarf einen unkomplizierten Zugriff darauf haben » , schreibt das Schul- und Sportdepartement in einem Mail an die Eltern. Laut Sprecher Marc Caprez wird der Pilotversuch jeweils an ein bis zwei Sekundarschulen pro Schul kreis durchgeführt und dauert bis Ende Jahr. Im Oktober sei eine erste Zwischenauswertung in Bezug auf Nachfrage und Akzeptanz geplant.