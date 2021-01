Wie das Baudepartement der Stadt Zug am Donnerstag mitteilte, müssen diverse Bäume gefällt werden. So auch die Pappeln auf dem Spielplatz Fröschenmatt. Sie werden durch einen Nussbaum, einen Ahornbaum und eine Eiche ersetzt.

In der Stadt Zug laufen derzeit die alljährlichen Pflegemassnahmen in öffentlichen Grünanlagen.

Wie das Baudepartement der Stadt Zug am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, müssen auch in diesem Winter Bäume gefällt werden, die nicht mehr standsicher sind oder deren Lebenszyklus zu Ende geht. Diese alljährlichen Massnahmen erfolgen in erster Linie aus Sicherheitsgründen, teilte die Stadt mit.