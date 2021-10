Stadt-Land-Graben : Stadtberner SP liebäugelt mit der Gründung eines Halbkantons

Die Delegierten der SP Stadt Bern befassen sich am Montag mit einem Papier, das auch die Gründung eines eigenen Stadtkantons in Erwägung zieht. Die Parteileitung hält wenig von der Idee.

Darum gehts Die SP will die politische Autonomie der Stadt Bern innerhalb des Kantons stärken.

Eine Arbeitsgruppe stellt in einem Papier diverse Forderungen auf, um dieses Ziel zu erreichen.

Sollte es mit der Umsetzung der Massnahmen nicht klappen, sieht «Plan B» die Gründung eines neuen Stadtkantons vor.

Die Parteileitung hält nichts von dieser Idee und stellt den Antrag, auf «Plan B» zu verzichten.

Die SVP bewirtschaftet die Unterschiede zwischen Stadt und Land derzeit ausgiebig. In ihrem Positionspapier wütet sie gegen die «schädliche Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte», die angeblich Schuld sei an einer «heimlichen Umverteilung von der leistungswilligen Agglo- und Landbevölkerung an die verschwenderischen urbanen Zentren».

Ein Stadt-Land-Graben wird nun aber auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums ausgemacht: Eine Arbeitsgruppe der SP Stadt Bern legt den Delegierten am Montag ein Papier vor, in dem mit der Gründung eines Halbkantons geliebäugelt wird, wie «Bund» und «Berner Zeitung» berichten. Den Graben deutet die SP jedoch andersrum: Nicht die Landbevölkerung, sondern die Städter würden benachteiligt. So komme es im bürgerlich dominierten Grossen Rat «immer wieder zu Entscheidungen, die den Interessen der Stadt Bern zuwiderlaufen oder ihre Position schwächen», heisst es im Arbeitspapier. Auch bei nationalen und kantonalen Volksabstimmungen werde die Stadt regelmässig vom Land überstimmt.

«Interessen der Städter nicht ausreichend abgebildet»

Im Papier werden deshalb 13 Massnahmen zur Stärkung der Autonomie vorgestellt, darunter etwa die Wiedereinführung einer Stadtpolizei, eine vollständige Abgeltung der Zentrumslasten oder mehr Handlungsspielraum für das Gastgewerbe. Wenn bei der Umsetzung dieser Massnahmen «keine nennenswerten Fortschritte» erzielt werden, soll «Plan B» eingeleitet werden: die Schaffung eines neuen Kantons. In diesem Fall müsste die SP Stadt Bern im Jahr 2026 über die Lancierung einer entsprechenden Volksinitiative entscheiden.

Halua Pinto de Magalhães, Mitglied der Arbeitsgruppe, vergleicht die Stadt Bern und die ländlichen Gemeinden mit einem Ehepaar, das eine allzu einseitige Beziehung führt und bei der vor allem die eine Seite profitiert. So sei die Stadt unter dem Strich Nettozahlerin in den kantonalen Finanzausgleich. «Auf der finanziellen Ebene wird der Solidaritätsgedanke zwischen Stadt und Land grossgeschrieben, auf der politischen Ebene fehlt er dagegen», moniert der SP-Stadtrat gegenüber 20 Minuten. Denn immer wieder werde die Stadt im Grossen Rat und bei Volksabstimmungen vom Land überstimmt – selbst bei Vorlagen, welche kleinere ländliche Regionen kaum betreffen würden, die Stadt aber umso mehr. «Die politischen Strukturen verhindern, dass die Interessen der Stadtbewohnerinnen und -bewohner ausreichend abgebildet werden», sagt Pinto de Magalhães. Als Beispiel nennt er das kommunale Ausländer-Stimmrecht, das sowohl im Kantonsparlament als auch bei Volksabstimmungen immer wieder abgelehnt wurde.

Für den 35-jährigen Linkspolitiker ist klar: Als Halbkanton würde der Stadt Bern mehr politische Autonomie zuteil. Er betont allerdings, dass die bereits erwähnten Massnahmen in «Plan A» der Schaffung eines neuen Kantons klar vorzuziehen seien. «Wir fassen diese Option nur ins Auge, wenn alle anderen Mittel versagen.»

«Stärkung der Autonomie ja, Spaltungstendenzen nein»

Die SP-Geschäftsleitung stellt den Delegierten indes den Antrag, «Plan B» zu streichen. Die Gräben lägen in der Schweiz zwischen den Einkommensschichten und nicht an den Gemeindegrenzen, schreibt die Parteigeschäftsleitung in ihrer Begründung. Diese Gräben gelte es zu verringern, was mit der Schaffung eines neuen Kantons jedoch kaum zu bewerkstelligen sei: «Die SP Stadt Bern steht für die Stärkung der städtischen Autonomie ein, nicht aber für Spaltungstendenzen.» Die Sozialdemokratie müsse ferner im ganzen Kanton gestärkt werden: «Wenn sich die Stadt Bern aus dem Kanton verabschiedet, verliert sie jegliche Möglichkeiten, sich dort für mehr Solidarität einzusetzen.»

Co-Präsidentin Meret Schindler stört sich ferner daran, dass «Plan B» des Arbeitspapiers die Lancierung einer Volksinitiative im Jahr 2026 vorsieht, sollte es mit der Umsetzung der Massnahmen von «Plan A» nicht klappen. «Das ist erstens systemfremd und zweitens auch nicht fair gegenüber den Personen, die in fünf Jahren in der Parteileitung sitzen werden», sagt Schindler zu 20 Minuten. Zudem sei eine Volksabstimmung bei diesem Thema «kein geeignetes Druckmittel». Falls die Delegierten 2026 noch immer einen Stadtkanton gründen möchten, könnten sie dann wieder einen Antrag stellen, so Schindler.

