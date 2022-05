Cashless vs. Bargeld: Stadtfest will auf Bargeld verzichten – und löst eine Welle der Empörung aus

Das Stadtfest soll dieses Jahr bargeldlos stattfinden. Diese vermeintlich harmlose Entscheidung hat in Luzern nun unverhofft zu einer Grundsatzdebatte geführt: Gibt es ein Recht auf das Bezahlen mit Bargeld?

100'000 feierten damals am letzten Luzerner Fest. Damals konnte man noch mit Bargeld bezahlen. Der Nachfolger, das Luzerner Stadtfest, will das nicht mehr. Bezahlen kann man nur noch mit Debitkarten oder über den mobilen Bezahldienst Twint. Auf die Berichterstattung des Regionaljournals «Zentralplus» gab es eine Welle der Empörung.

Darum gehts Das erstmals stattfindende Luzerner Stadtfest hat mit seiner Ankündigung, auf ein bargeldloses Bezahlsystem zu setzen, eine Welle der Empörung und eine Grundsatzdebatte über Bargeld ausgelöst.

Kritiker werfen den Organisatoren vor, eine grosse Gruppe an Menschen vom Fest auszuschliessen.

Trotz zahlreicher Vorteile, die ein bargeldloses System bringt, gibt es noch immer viele Menschen, die ausschliesslich mit Bargeld bezahlen.

Die Festorganisatoren haben auf die Vorwürfe mittlerweile reagiert.

Wer am diesjährigen Stadtfest in Luzern eine Wurst essen will, muss einen Twint-Account oder eine Bankkarte dabeihaben. Bargeld soll diesmal nicht akzeptiert werden. Über diese vermeintlich harmlose Entscheidung hatte das Zentralschweizer Regionaljournal «Zentralplus» berichtet und damit unverhofft eine Welle der Empörung ausgelöst. «Frechheit» und «Schande» wird unter dem Artikel geschimpft. Offenbar kursierte bereits eine Kettennachricht auf Telegram, mit dem Aufruf, sich bei den Verantwortlichen zu beschweren. Längst ist daraus eine Grundsatzdebatte entstanden:

Plastik oder Scheine? Code oder Coin?

Kritiker und Kritikerinnen befürchten, dass besonders ältere Menschen ausgeschlossen werden. Der Verein «Luzern60plus», der sich für die Anliegen der Älteren engagiert, weist darauf hin, dass noch immer viele – und zwar nicht nur Ältere – analog unterwegs seien und nur mit Bargeld bezahlen. Gerade ein Stadtfest müsse für alle Luzernerinnen und Luzerner sein und nicht eine Gruppe ausschliessen, ärgert sich die Präsidentin des Vereins gegenüber der Zeitung.

Obwohl bargeldloses Bezahlen überall und auch an Grossevents nichts Ungewöhnliches mehr ist, geben jüngste Erhebungen den Kritikern und Kritikerinnen recht: Laut den aktuellsten Zahlen des «Swiss Payment Monitors», ein Projekt der Unis ZHAW und HSG, werden zwar 32 Prozent aller Transaktionen mit Debitkarten bezahlt, mit 30 Prozent folgt allerdings bereits das Bargeld. An dritter Stelle die «nicht mobile Nutzung der Kreditkarte» mit 16 Prozent. «Das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung hat sich nach den sprunghaften Veränderungen am Anfang der Pandemie im Verlauf des Jahres 2021 stabilisiert», erklärt einer der Studienautoren Marcel Stadelmann. «Einzig die Beliebtheit des mobilen Bezahlens nimmt weiter markant zu.»

Bargeld bleibt bei älteren Generationen sehr beliebt

In der aktuellsten Zahlungsmittelumfrage der Schweizer Nationalbank zeigt sich bei den soziodemografischen Merkmalen auch deutlich, wie besonders die 15- bis 34-Jährigen auf digitales Bezahlen umstellen. Ab 55 Jahren hat aber selbst die Debitkarte einen schweren Stand. Und: Je tiefer das monatliche Einkommen ist, desto höher der Bargeld-Anteil.

Besonders in den Altersregionen zeigen sich starke Unterschiede bei der Benutzung von Bezahlmitteln, wie aus Daten der aktuellsten Umfrage der SNB hervorgeht. Schweizer Nationalbank (SNB)

«Wir haben diese Bezahlmethode aus Gründen der Sicherheit, der Hygiene und digitalen Entwicklung der Zeit gewählt», verteidigte sich Nicole Reisinger vom Stadtfest-OK. Besonders die Sicherheit ist bei vielen Events ein quälender Punkt. Verschwindet eine Kasse, kann viel Geld verloren gehen. Digital passiert das weniger. Ein weiterer Aspekt ist auch: Wie verschiedene Studien zeigen, wird schlicht mehr konsumiert, wenn man nicht sieht, wie das Geld den Besitzer wechselt.

Mittlerweile scheinen sich die Festorganisatoren allerdings dem Druck zu beugen: Christoph Risi, Leiter der Geschäftsstelle des Stadtfests, teilte «Zentralplus» nun mit: «Das OK hat die Diskussion um das Cashless-System verfolgt und prüft die Möglichkeiten der Bezahlung am Stadtfest Luzern.» Viel Zeit bleibt allerdings nicht, bereits am 24. und 25. Juni soll der Nachfolger des Luzerner Fests stattfinden.