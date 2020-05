Aktualisiert 03.05.2020 10:02

Keine ausländischen Gäste

Stadthotels leiden stärker unter der Krise als Berghotels

Die Coronakrise setzt den Hotels in Schweizer Städten stärker zu als jenen in Bergregionen. Auch weil Schweizer ihre Ferien lieber in den Bergen verbringen wollen. Jetzt droht den Stadthotels ein harter Preiskampf.

von Barbara Scherer

Die Grenzen sind geschlossen und die Gäste bleiben aus: Schweizer Hotels trifft die Coronakrise hart. Zurzeit sind viele Betriebe deshalb geschlossen. Am 11. Mai öffnen aber einige Hotels ihre Türen wieder. Während Berghotels auf einheimische Gäste zählen können, bangen Hotels in der Stadt um ihre Zukunft.

Statt Buchungen erhalten die Stadthotels im Moment nur Stornierungen: In Genf annullierten im Mai 88 Prozent aller Gäste ihre Buchung, wie die «Sonntagszeitung» schreibt (Bezahlartikel). In Zürich waren es 85 Prozent und in Luzern 84 Prozent. Auch Berghotels erhalten Stornierungen – aber weniger: Im Graubünden liegt die Quote bei 61 Prozent und im Wallis bei 68 Prozent. Dort würden viele Kunden abwarten, wie sich die Situation entwickele.

Zimmer fürs Homeoffice retten Hotels nicht

Der Lockdown hat Stadthotels oft härter getroffen als Hotels in den Bergen. Denn viele Bergbetriebe sind im Frühling sowieso geschlossen. Der Lockdown kam für sie in der Zwischensaison. Hotels in der Stadt sind aber meist rund ums Jahr geöffnet.

Zudem können Hotels in der Bergregion auf Logiergäste aus der Schweiz zählen. Bei Stadthotels stammen über 80 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Weil die Grenzen zu sind, können diese jetzt aber nicht mehr einreisen.

«Ein wichtiges Kundensegment für Hotels in den Städten sind zudem Geschäftsleute», erklärt Christian Laesser, Tourismus-Professor an der Universität St. Gallen. Doch auch diese Gäste bleiben zurzeit aus. Denn viele arbeiten im Homeoffice und halten Meetings online ab. «Mittel- und langfristig fehlen diese Kunden, weil Geschäftsreisen zyklisch sind und die Wirtschaft für eine Weile rezessiv bleiben wird.»

Distanzen sind zu klein in der Schweiz

Einige Hotels probieren Kunden mit Räumen fürs Homeoffice oder für andere isolierte Tätigkeiten anzulocken. Doch: «Das ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Laesser. Darüber hinaus hätten in den vergangenen Jahren viele neue Hotelbetriebe in den Schweizer Städten eröffnet. Das seien tausende neue Betten, die nun leer bleiben. «Jetzt kommt es natürlich vorübergehend zu einer Überkapazität.»

Eine Patentlösung gebe es nicht, so Laesser. Denn viele Schweizer leben in urbanen Regionen und würden in ihren Ferien in einer ländlichen Region verbringen wollen. «Zudem sind die Distanzen in der Schweiz zwischen diesen urbanen Gebieten zu klein: Jemand aus Genf will nicht eine Nacht in Bern übernachten, wenn der Heimweg nur rund zwei Stunden dauert.»

Hotels werden Konkurs gehen

Jörg Arnold, Hoteldirektor und Mitglied der Verbandsleitung von Hotelleriesuisse vermutet deshalb, dass den Hotels in der Stadt ein harter Preiskampf bevorsteht: Besonders die grossen Ketten würden versuchen, mit Rabatten Gäste anzuziehen, wie er gegenüber der «Sonntagszeitung» sagt.