Stadt-Land-Graben : Stadtkanton Bern fällt bei SP-Delegierten durch

Eine Arbeitsgruppe der SP Stadt Bern liebäugelte mit der Gründung eines neuen Halbkantons. An der Delegiertenversammlung fand sich dafür allerdings keine Mehrheit.

In einem Arbeitspapier listet ein Ausschuss der SP Stadt Bern 13 Massnahmen auf, um die politische Autonomie der Stadt gegenüber dem Kanton zu stärken – von der Wiedereinführung einer Stadtpolizei über eine vollständige Abgeltung der Zentrumslasten bis hin zu mehr Handlungsspielraum für das Gastgewerbe. Sollte es mit der Umsetzung dieser Massnahmen in den nächsten Jahren nicht klappen, schlägt die Arbeitsgruppe «Plan B» vor: die Gründung eines eigenen Stadtkantons . In diesem Fall müsste die SP Stadt Bern im Jahr 2026 über die Lancierung einer entsprechenden Volksinitiative entscheiden.

Soweit kommts nun aber nicht: An der SP-Parteiversammlung am Montagabend stimmten die Delegierten dem Antrag der Parteileitung mit grosser Mehrheit zu und strichen Plan B aus dem Massnahmenplan, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Zwar gelte es, die Autonomie der Gemeinden zu stärken, hiess es aus dem Plenum. Dies beträfe kleinere Gemeinden aber genauso wie die Stadt Bern. Eine Spaltung von Stadt und Land sei nicht die Lösung. Dem pflichtete Mirjam Veglio, Co-Präsidentin der SP Kanton Bern, bei: «Zwar kann ich den Unmut der Arbeitsgruppe über Beschlüsse des bürgerlich dominierten Kantonsparlaments nachvollziehen. Aber die Lösung liegt keinesfalls in der Flucht in einen Stadtkanton.»