Abstimmung in Luzern  – Stadtluzerner Bevölkerung schickt 19 Mio teure Velostation bachab

52,36 Prozent der Stimmbevölkerung der Stadt Luzern haben den Sonderkredit für die geplante Velostation am Sonntag an der Urne abgelehnt.

Der Stadtrat teilte am Sonntag mit, dass das Parkieren von Velos an der Bahnhofstrasse ungelöst bleibt.

1200 zusätzliche Veloparkplätze hätten in einer unterirdischen Garage Platz finden sollen. Kosten: rund 19 Millionen Franken.

Sowohl der Stadtrat als auch der Grossstadtrat wollen die Luzerner Bahnhofstrasse neu gestalten. Ein attraktiver Aufenthaltsraum sollte es werden. Darum war auch die unterirdische Velostation mit Platz für rund 1200 Velos mit direktem Anschluss an den Bahnhof Bestandteil der Pläne. Diesem Vorhaben haben die Stimmberechtigten nun aber einen Riegel vorgeschoben und den Sonderkredit über 19,26 Millionen Franken bachab geschickt. «Der Stadtrat bedauert das knappe Resultat. Die Veloparkierung in der Bahnhofstrasse bleibt damit ungelöst und die neugestaltete Bahnhofstrasse kann ihre volle Wirkung nicht entfalten», teilte die Stadt am Sonntag weiter mit.