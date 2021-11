Ungerechtfertigte Parkbusse – Stadtparlamentarier löchert Stadt mit Fragen zu Bussen

Unter anderem will nun ein SP-Grossstadtrat wissen, an welche Stelle sich Betroffene wenden können, wenn sie ungerechtfertigt gebüsst werden.

Nachdem eine ungerechtfertigte Busse für einen Autofahrer in der Stadt Luzern unter Parlamentariern Wellen geschlagen hatte, wird nun SP-Grossstadtrat Simon Roth aktiv. In einer schriftlichen Anfrage möchte er einige Fragen beantwortet haben. So will er etwa wissen, bei wie vielen Parkuhren es möglich ist, sich zumindest digital eine Quittung ausstellen zu lassen. Zudem will er wissen, ob digitale Quittungen ein Kriterium sind für die Auswahl von Parkuhren, wenn neue beschafft werden müssen.