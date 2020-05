Interaktive Karte von Amsterdam

Stadtplan zeigt, wo es für Risikopatienten eng wird

Forscher haben für die zukünftige Städteplanung und für eine bessere Bewegung in der Stadt eine spezielle Karte geschaffen. Zurzeit gibt es diese aber nur für Amsterdam.

Trotz der Lockerungsmassnahmen pocht auch hierzulande das Bundesamt für Gesundheit noch immer auf die Einhaltung des Social Distancing. An der Medienkonferenz des Bundes am 15. Mai meinte Daniel Koch auf die Frage, ob weiterhin ein absolutes Kundgebungsverbot herrsche: «Es ist relativ einfach. Veranstaltungen sind im Moment nicht bewilligbar, sie verletzten auch das Versammlungsverbot. Es gibt keine Ausnahmen.»

Dieses Abstandhalten kann aber bereits bei einem einfachen Spaziergang durch ein enges Strässchen oder über einen frequentierten Platz zu einem kleinen Spiessrutenlauf werden. Für Amsterdam zeigt neuerdings eine interaktive Karte an, wo die Regeln eingehalten werden können. Das sogenannte Social Distancing Dashboard ist ein gemeinsames Projekt unter der Leitung von Wissenschaftlern der Technischen Universität Delft in Zusammenarbeit mit dem AMS Istitut in Amsterdam. Die Stadtpläne, die durch das Programm erstellt werden, zeigen beispielsweise die Breite von Strassen und Fusswegen oder wo eine Bushaltestelle liegt. Die Karten sind frei zugänglich und sollen zum einen bei stadtplanerischen Entscheidungen in Zeiten von Corona eine Unterstützung sein, aber auch den Bewohnern, vor allem Risikogruppen, helfen, sich sicherer durch die Strassen der Stadt zu bewegen.