Illegale Partys in Zürich : Stadtpolizei muss wegen Corona-Verstössen mehrmals ausrücken

Die Stadtpolizei Zürich hat am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag mehrere illegale Partys aufgelöst. Zudem mussten Beamte wegen zu grossen Personenansammlungen in der Innenstadt eingreifen.