«Falsch eingeschätzt»

Polizei gibt Fehler bei Einsatz gegen Lockdown-Demonstranten zu

Die Stadtpolizei Zürich räumt Fehler ein. Wie es in einer Mitteilung heisst, habe man am Samstag beim Einsatz auf dem Sechseläutenplatz unter anderem «zu spät reagiert».

Wie die Stadtpolizei Zürich nun in einer Mitteilung schreibt, hat der Kommandant den Einsatz vom Samstag am Montagmorgen mit der Einsatzleitung eingehend analysiert und festgestellt, dass die Situation in diesem Fall von der Einsatzleitung falsch eingeschätzt worden war.

