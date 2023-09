Zürich: Polizeiauto kollidiert am HB mit Pfosten

Am Sonntagmorgen kollidierte ein Polizeiauto mit einer Punktesignalanlage der VBZ.

Ein Polizeiauto kollidierte am Sonntagvormittag mit einer Punktesignalanlage der VBZ.

Zwischen dem 12. und 15. September führten die Stadtpolizeien Zürich und Winterthur die Aktionstage «Aufmerksamkeit im Strassenverkehr» durch. Dabei führten die Polizistinnen und Polizisten zeitgleich in beiden Städten präventive Verkehrskontrollen von Auto-, Velo- und E-Trendfahrzeuglenkenden sowie Fussgängerinnen und Fussgängern durch.

Zu den Aktionstagen schrieben die beiden Stadtpolizeien in einer Medienmitteilung: «Die meisten Verkehrsunfälle passieren, weil die Lenkerinnen und Lenker unaufmerksam sind oder sich ablenken lassen.» Von Verkehrsunfällen ist auch die Polizei nicht gefeit. Das zeigen Bilder vom Sonntag, bei dem ein Einsatzwagen der Stapo Zürich in eine Punktesignalanlage der VBZ prallte.

Unfallhergang unbekannt

Vom lädierten Polizeiwagen gingen mehrere Bilder bei der 20-Minuten-Redaktion ein. Auch in den sozialen Medien kursiert das beschädigte Polizeiauto. Der Unfall ereignete sich vor dem Zürcher Hauptbahnhof.

Nicht der erste Unfall mit einem Polizeiauto

Es ist nicht der erste Unfall mit einem Polizeiauto. So kam es beispielsweise Anfang Februar in Buchs ZH zu einem Unfall zwischen einem zivilen Polizeiauto und einem Personenwagen. Dabei wurden die Lenkerin und der Beifahrer im Personenwagen verletzt. Damals kommunizierte die Polizei, dass die genaue Unfallursache, wie in solchen Fällen üblich, durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersucht wird.