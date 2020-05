Appell an Regierungen

Stadtpräsidenten von Kreuzlingen und Konstanz fordern Grenzöffnung

Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen, und sein Amtskollege aus Konstanz wollen schnellstmöglich wieder offene Grenzen. Sie appellieren an die Regierungen in Bern und Berlin.

Menschen an der deutsch-schweizerischen Grenze. Nun wollen der Stadtpräsident von Kreuzlingen und sein Amtskollege aus Konstanz die Grenze zwischen den beiden Städten so schnell wie möglich wieder öffnen.

Auf Anordnung des deutschen Bundesinnenministers Horst Seehofer ist die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen seit dem 16. März geschlossen. Dort trafen sich in der Folge viele Menschen. Am 3. April installierten die Schweizer Behörden auf dem 350 Meter langen Grenzabschnitt einen zweiten Zaun im Abstand von zwei Metern. Diese Massnahme wurde zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus getroffen. Es bedeute aber auch eine Zäsur für das Zusammenleben in der Grenzregion, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Kreuzlingen.