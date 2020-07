Luzern/Kriens

Stadträte fordern Anpassungen am Bypass-Projekt

Die Stadt ist mit dem Umfahrungsprojekt Bypass nicht zufrieden. Der Stadtrat hat eine Einsprache eingereicht.

Das Strassenbauprojekt Bypass sieht einen 3,5 Kilometer langen Tunnel zwischen Ibach und Kriens vor. Der Abschnitt der A14 von Ibach bis zum Anschluss Buchrain soll von vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Das führe bei Ibach und bei der Verzweigung Rotsee zu einem unverhältnismässigen Eingriff in den Landschafts- und Naherholungsraum an der Reuss, teilte der Luzerner Stadtrat am Dienstag mit.