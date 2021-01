Daniel Leupi (Grüne) leidet an Husten und Müdigkeit.

Finanzvorsteher Daniel Leupi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bis Anfang der kommenden Woche wird er sich deshalb in Isolation befinden und seine stadträtlichen Aufgaben von zuhause aus wahrnehmen, wie die Stadt am Montag mitteilt. Wo sich Leupi infiziert hat, ist unklar.

Nachdem bei Stadtrat Daniel Leupi gegen Ende letzter Woche ein leichter Husten auftrat, hat er sich am Freitag umgehend auf das Coronavirus testen lassen. Das Testergebnis fiel positiv aus. Stadtrat Daniel Leupi weist zurzeit leichte Symptome wie Husten und erhöhte Müdigkeit auf.

«Auch bei leichten Symptomen testen»

Er wird seine stadträtlichen Aufgaben in Isolation von zuhause aus wahrnehmen. «Lassen Sie sich auch bei leichten Symptomen testen. Bitte halten Sie sich an die Schutzmassnahmen, damit die Fallzahlen möglichst schnell wieder runtergehen», so Stadtrat Daniel Leupi.