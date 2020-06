5GBioshield

Stadtrat empfiehlt dubioses Gadget, das vor 5G-Strahlung schützen soll

Ein britischer Politiker hat ein teures Gadget empfohlen, das Käufer gegen 5G-Strahlung schützen soll. Jetzt haben Experten den «holografischen Nanoschicht-Katalysator» untersucht. Ihr Urteil könnte vernichtender nicht sein.

Wahnsinnige Versprechen

Doch was genau ist dieser 5GBioshield überhaupt? Die Versprechen des Herstellers sind wahnwitzig. Das Gadget erinnert von der Form her an einen USB-Stick und kann am Notebook oder an einem Ladegerät eingesteckt werden. Doch selbst wenn es nicht eingesteckt ist, soll es wirken, schreibt der Hersteller.