Zürich: Stadtrat ist gegen die Uferschutz-Initiative – macht aber Gegenvorschlag

Darum gehts

Ende Februar wurde bei der Stadtkanzlei eine Volksinitiative mit dem Titel «Initiative Uferschutz» eingereicht. Die Initiative bezweckt, die Ufer von See und Limmat auf dem Stadtgebiet zu schützen, indem Gebäude von über 25 Metern in einem bestimmten Bereich entlang dieser beiden Gewässer verboten werden sollen. Am Mittwoch hat sich der Stadtrat gegen die Initiative ausgesprochen.

Das sagt der Stadtrat

Zwar stützt der Rat das Anliegen der Initiative, wie es in einer Mitteilung heisst, seines Erachtens kann der Schutz des Ufers aber mit anderen Massnahmen besser gesichert werden. Nach Erachten des Stadtrats schützen die heutigen Regelungen und deren Umsetzung in Leitbildern die Ufer von See und Limmat besser, als es die Initiative fordert. «Der Stadtrat erachtet die von der Initiative geforderte Einschränkung auf bloss zwei Gewässer und Gebäude über 25 Meter Höhe als zu eng gefasst», heisst es vonseiten des Stadtrates. Ausserdem sei die Initiative irreführend, denn es seien nie Hochhäuser am See vorgesehen gewesen.