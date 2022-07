Nach Ritterschlag : Stadtrat tritt wegen Ritterschlag durch Putin-Fan aus Orden aus

Alle weiteren offenen Fragen will Frauenknecht im Rahmen des Vorstosses klären

Frauenknecht wurde am 11. Juni vom russischen Prinz Wladimir Bariatinsky in der Luzerner Peterskapelle symbolisch zum Ritter geschlagen. Bariatinsky der in Frankreich lebt, zeigte sich auf Facebook dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeneigt. So postete er etwa einen Beitrag zu Putin mit dem Kommentar: «Egal, was man über ihn sagt, er ist gross!» Ausserdem teilte er auf der Plattform auch Stellungnahmen des russischen Aussenministers Sergei Lawrow zum Krieg in der Ukraine und behauptete, dass es keine Schüsse auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine gebe.