St. Gallen

Stadtrat will Einnahmen von Corona-Bussen nicht an Kinder weitergeben

Die Stadt St. Gallen hat während des Lockdown Corona-Bussen für über 40’000 Franken verteilt. Das Geld zur Finanzierung eines Ferienangebots für städtische Kinder weiterzugeben, lehnt der Stadtrat ab.

Der «Ferienpass mobil» kostet 35 Franken und berechtigt zu uneingeschränkten Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr in St. Gallen und Umgebung. Zusätzlich profitieren die Kinder auch von weiteren Angeboten, etwa von Dauereintritten in Freibäder.

Christian Huber (Junge Grüne) wollte wissen, ob die «unverhofften Einnahmen statt in die Polizeikasse zu fliessen, für andere Zwecke verwendet werden können». In seinem Vorstoss schlug er vor, die Bussengelder den städtischen Kindern bis 16 Jahre zur kostenlosen Benützung des «Ferienpasses mobil» zur Verfügung zu stellen.

Der Stadtrat will auch kein Präjudiz schaffen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Forderungen für die Verwendung von Busseneinnahmen gestellt werden könnten, heisst es in der

Vorlage, welche am 30. Juni in der Open-End-Sitzung des Stadtparlaments behandelt wird.