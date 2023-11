Stadtspital Waid: Spital stellt OP-Betrieb in der Nacht ein 

Der wirtschaftliche Druck im Spitalwesen ist gross: Die St. Galler Spitäler wollen in den nächsten Monaten und Jahren 400 Stellen abbauen, die Berner Inselgruppe will nach hohem Verlust die Spitäler Tiefenau und Münsingen schliessen und in Aarau will der Interims-CEO den Ärzten die Löhne kürzen. Auch die Stadtspitäler Waid und Zürich schlossen letztes Jahr mit einem Verlust von 32,7 Millionen Franken ab. Das Stadtspital Zürich bewege sich in einem «sehr herausfordernden Umfeld», teilte der Zürcher Stadtrat Ende Mai mit. Es sei geprägt von «zunehmender Regulierung, anhaltendem Wettbewerb, steigendem Kostendruck sowie spürbarem Fachkräftemangel».