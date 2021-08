Sursee LU - Stadttheater Sursee sagt wegen Zoff ums Impfen Produktion ab

Abermals hat der Vorstand des Stadttheaters Sursee einstimmig beschlossen, die Aufführung von «Der schwarze Hecht» für das Jahr 2022 abzusagen. Für den Entscheid gab es vor allem zwei Gründe. «Massgeblich für unseren Entscheid war, dass wir nicht bereit sind, das finanzielle Risiko einzugehen, welches mit der weiterhin andauernden Unsicherheit durch die Corona-Pandemie zusammenhängt», so Daniel Gloor, Präsident der Musik- und Theatergesellschaft am Stadttheater Sursee, auf Anfrage. «Es gibt aber auch vereinzelte Theatermitglieder, welche die Corona-Massnahmen nicht mittragen möchten oder gänzlich ablehnen.» Gemeint damit ist die Umsetzung des «3G-Prinzips» (geimpft, genesen, getestet) mit Covid-Zertifikat, das auch in der Bevölkerung für Diskussionen sorgt. Auch im Theaterensemble gebe es Diskussionen dazu. So müsste das Ensemble bei einem Covid-Fall in Quarantäne. Die Auswirkungen sind gemäss Mitteilung des Theaters noch nicht abschätzbar.